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Сергей Аксёнов: "Праздник Покрова Пресвятой Богородицы - русский праздник, в календарях других Церквей его нет"
иллюстрация: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «Праздник Покрова Пресвятой Богородицы — русский праздник, в календарях других Церквей его нет»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:21 14.10.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

Поздравляю православных христиан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы!

Это один из самых почитаемых на Руси церковных праздников. Он был установлен в честь воспоминания о чудесном спасении Константинополя от нашествия врагов, когда Матерь Божия своим Покровом защитила город.

В то же время, по словам нашего Патриарха, Покров – русский праздник, в календарях других Церквей его нет. И это неслучайно, потому что вся история России связана с чудесами Божией Матери. Именно с Ее помощью и заступничеством наш народ всегда связывал свои победы. Так было, и так будет, если мы сохраним православную веру.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Нижней Ореанде на Южном берегу Крыма – один из самых известных и красивых на полуострове. Он был построен в 1885 году. Здесь молились члены императорской семьи Романовых, здесь служил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Храм украшен уникальной мозаикой знаменитого итальянского мастера Антонио Сальвиати.

Пусть Покров Царицы Небесной всегда пребывает над нашей страной! Желаю всем мира, здоровья, духовной радости и Божией помощи во всех добрых делах! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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