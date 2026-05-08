Актуально: информация об экологической ситуации на побережье Севастополя

По данным мониторинга, проведенного специалистами Спасательной службы и Севприроднадзора, массовых выбросов мазута на береговой линии Севастополя не зафиксировано.

Были обнаружены небольшие единичные вкрапления мазута на пляжах в районах Парка Победы, Любимовки и Камышовой бухты. Эти локальные загрязнения были оперативно устранены спасателями. Общий объем собранных камней с пятнами мазута составил не более одного мешка.

Правительство Севастополя благодарит жителей города за проявленное внимание и готовность оказать помощь. Дополнительная помощь в устранении текущих загрязнений не требуется. Специалисты продолжат регулярный мониторинг ситуации вдоль береговой линии.

Доверяйте только официальной информации, публикуемой в официальных источниках губернатора Михаила Развожаева и Правительства Севастополя.

Напоминаем, что самим убирать пятна мазута не следует, такие отходы должны утилизироваться спецслужбами. В случае обнаружения пятен мазута звоните по номеру 112.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя