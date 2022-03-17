Сергей Аксёнов сообщил, что с 24 февраля на территорию Крыма не упала ни одна пуля, ни один снаряд

Рисков для жителей Крыма в связи со спецоперацией на Украине нет, с 24 февраля безопасность полуострова полностью обеспечена, сообщил в четверг в эфире телеканала «Миллет» глава республики Сергей Аксёнов.

Напомним, 24 февраля Глава Крыма рассказал, что на севере полуострова, в Джанкойском районе около жилых домов обнаружили несколько воронок. Были повреждены кровли, выбиты стекла.

У нас только в районе села Рюмшино Джанкойского района были разрывы с утра в 05:22 и 05:25 24 февраля. Первые, которые долетели при начале самой непосредственно специальной операции. Больше ни одна пуля, не один снаряд на территорию Крыма не попал. С 06:00 24 февраля Крым защищен надежно, рисков для нас не было, — сказал Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что могут быть попытки проникновения диверсионных групп, фильтрации под видом беженцев кого бы то ни было.

Мы к этому готовы, гарантировать на 100%, я имею ввиду с точки зрения того, что кто-то с дурными намерениями может проникнуть, не может никто. Но, поверьте, что отслеживается весь поток без исключения. И в глобальном, и в личном плане сегодня крымчанам ничего не угрожает, — отметил Сергей Аксёнов.

Он добавил, что семьи российских военнослужащих, павших в ходе военной спецоперации на Украине, в Крыму будут взяты под патронат.

Я поговорил с бизнесменами, чтобы мы оказали содействие в плане размещения, отдыха. Возьмем патронат над каждой семьей, где есть ребята, не вернувшиеся со специальной военной операции. Все семьи погибших и раненых наших ребят могут рассчитывать и на мою личную помощь, и на помощь органов власти. Без вариантов отреагируем на любое обращение, любой контакт. Всех, кто попал в тяжелую ситуацию, никогда один на один с проблемой не оставляли, — сказал Глава Крыма.

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