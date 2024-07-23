Сергей Аксёнов: Столетие «Артека» – знаковый юбилей, который важно отметить на высоком уровне

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в работе организационного комитета под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко по подготовке и проведению празднования 100-летия Международного детского центра «Артек».

Открывая мероприятие, Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность подготовки мероприятий в рамках юбилейной даты должным образом. Вице-премьер РФ выразил благодарность органам власти Республики Крым за постоянное содействие руководству Центра, в том числе в рамках строительства объектов, создающихся к юбилею.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов доложил о ходе реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия «Артека». Среди прочего, сообщается, что к юбилею был обновлен дизайн формы, важного атрибута каждого артековца; в российских школах планируется провести тематические внеурочные занятия «Разговоры о важном» для учащихся 1–11-х классов; завершить строительство лагеря «Солнечный». Отмечается также необходимость восстановления памятника В.И. Ленину на территории Центра.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что «Артек» является не только самым известным детским лагерем в мире, но и национальным достоянием Крыма и России.

Мы обязательно отпразднуем столетие Центра на высоком уровне. В Крыму разработан план, который предполагает проведение ряда образовательных, просветительских, культурных мероприятий, – поделился Глава Республики.

Глава Крыма также поблагодарил Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, Министра просвещения РФ Сергея Кравцова и федеральный центр за особое внимание к «Артеку», создание новых возможностей для учебы, творчества и физического развития подрастающего поколения.

В свою очередь, директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко проинформировал, что ключевым мероприятием празднования юбилея станет Международный детский фестиваль «Пусть всегда будет солнце!», запланированный к проведению в июне 2025 года.

Отдельно хочу отметить помощь Республики Крым. В 2023 году Глава региона Сергей Валерьевич Аксёнов подписал распоряжение, утверждающее план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия нашего Центра. Проведем рабочую встречу в ближайшее время, чтобы обсудить вопросы обеспечения безопасности, логистики и прочее, – сообщил директор МДЦ «Артек».

В мероприятии приняли участие председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Ольга Казакова, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик, Глава Крымской митрополии Высокопреосвященнейший Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Масштабное строительство и обновление материально-технической базы Международного детского центра началось в 2015 году в рамках программы развития «Артека». К 2020 году были осуществлены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, 4 концертных площадок вместимостью более 5 тыс. человек, 9 столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время строительство и обновление материально-технической базы Центра продолжается. Стратегическая цель программы – к 100-летнему юбилею превратить «Артек» в ведущий международный центр детского образовательного отдыха.

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