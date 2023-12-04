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Сергей Аксёнов вручил награды ополченцам и активистам организации военных инвалидов

Сергей Аксёнов вручил награды крымским ополченцам и активистам организации военных инвалидов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:25 04.12.2023

Глава РК Сергей Аксёнов вручил награды сотрудникам бригады народного ополчения Крыма и членам республиканской общественной организации военных инвалидов «ВОИН».

Сергей Аксёнов выразил благодарность крымским ополченцам и членам общественной организации за героизм и верность долгу:

Благодарю крымских ополченцев за помощь в деле обеспечения безопасности России, российского Крыма и его граждан. В сложную минуту, когда на кону стоит безопасность России и нашего российского Крыма, вы всегда готовы прийти на помощь. Крымчане – одна команда и в труде, и в бою. Ваши родные и близкие должны знать, какой вклад вы внесли в обеспечение безопасности Крыма и всех нас. Спасибо за ваше мужество, отзывчивость и вклад в общее дело.

Сергей Аксёнов вручил награды крымским ополченцам и активистам организации военных инвалидов

Затем Сергей Аксёнов вручил награды: медали «За защиту Республики Крым», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

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Кроме того, в ходе мероприятия Сергея Аксёнова наградили памятной медалью «Герой Гуманитарной миссии» за неоценимый вклад в специальную военную операцию.

Глава РК поблагодарил за награду и подчеркнул, что поддержка бойцов, принимающих участие в СВО, – большая командная работа, нацеленная на результат.

Сергей Аксёнов вручил награды крымским ополченцам и активистам организации военных инвалидов

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

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