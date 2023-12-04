Сергей Аксёнов вручил награды крымским ополченцам и активистам организации военных инвалидов

Глава РК Сергей Аксёнов вручил награды сотрудникам бригады народного ополчения Крыма и членам республиканской общественной организации военных инвалидов «ВОИН».

Сергей Аксёнов выразил благодарность крымским ополченцам и членам общественной организации за героизм и верность долгу:

Благодарю крымских ополченцев за помощь в деле обеспечения безопасности России, российского Крыма и его граждан. В сложную минуту, когда на кону стоит безопасность России и нашего российского Крыма, вы всегда готовы прийти на помощь. Крымчане – одна команда и в труде, и в бою. Ваши родные и близкие должны знать, какой вклад вы внесли в обеспечение безопасности Крыма и всех нас. Спасибо за ваше мужество, отзывчивость и вклад в общее дело.