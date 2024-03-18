Сергей Аксёнов выступил на праздничном митинге-концерте в честь 10-й годовщины Крымской весны

Глава РК Сергей Аксёнов выступил в режиме телемоста на праздничном митинге-концерте в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, который прошел в Москве, на Красной площади.

Сергей Аксёнов поздравил россиян с Днем воссоединения Крыма с Россией и подчеркнул, что для крымчан это праздник единства и любви к Родине.

Это праздник для всей нашей любимой страны – сильной и суверенной державы, которая устремлена в будущее. Он отражен в судьбе каждого из нас, – сказал Глава Крыма.

Глава Республики отметил, что 10 лет пролетели очень быстро, став символом свободы и развития, больших значимых достижений.

Крымская мечта исполнилась благодаря мудрым и смелым решениям нашего Президента. В этих решениях отражена воля всего российского народа. Спасибо нашему Лидеру! Спасибо нашим согражданам за помощь, поддержку и понимание в сложное для нас время, – выразил благодарность Глава РК.

Сергей Аксёнов также уточнил, что вместе крымчане и россияне прошли через много испытаний, однако сегодня всеобщая борьба продолжается.

В первую очередь, это борьба за возвращение исконных русских земель, за свободу и безопасность наших соотечественников. Эта борьба продолжается на фронтах специальной военной операции. Она продолжается в тылу, где поддержка людей в форме стала всенародным делом. Каждый ответственный гражданин сегодня вносит вклад в дело общей Победы над врагом, – акцентировал Глава Республики.

Сергей Аксёнов констатировал:

Мы сделали свой выбор. И сегодня Россия мощно, уверенно движется вперед. Никто и ничто не может нас остановить, пока мы вместе. Мы знаем, что правда за нами. Мы верим в Россию. Верим в нашего Президента. Верим в наше будущее. Мы уверены в нашей Победе. Крым – Россия! Навсегда! Да здравствует Россия!

Далее с приветственным словом выступил губернатор города-Героя Севастополя Михаил Развожаев.

В мероприятии приняли участие председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов, почетный консул Никарагуа в Республике Крым, Герой России Олег Белавенцев, другие.

Фото и материалы: правление информации и пресс-службы Главы РК.