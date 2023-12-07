Сергей Карякин дал старт программе «Шахматная Лига в «Артеке» для детей из ДНР

В Международном детском центре «Артек» стартовала тематическая программа «Шахматная Лига в «Артеке» для юных шахматистов Донбасса. Школьники вместе с вице-чемпионом мира по шахматам, гроссмейстером Сергеем Карякиным сыграли шахматную партию и написали письма поддержки бойцам специальной военной операции.

Участниками 14 смены «Мы – больше, чем Я» стали 50 юных шахматистов в возрасте 10-14 лет, ребята из Донецкой Народной Республики прошли отборочный тур по шахматам, победители которого получили путевки в Международный детский центр «Артек». Во время торжественной церемонии открытия программы «Шахматная Лига в «Артеке», которая прошла во Дворце спорта, выдающийся шахматист, гроссмейстер и артековец Сергей Карякин пожелал ребятам успехов.

Я желаю вам, чтобы вы получили множество эмоций, впечатлений и приехали домой с памятью о том, как вы хорошо провели время. Получайте удовольствие от игры, здесь для вас созданы все условия. С вами будут работать сильные специалисты. Спасибо всем, кто организовал эту программу, – сказал Сергей Карякин.

Гроссмейстер рассказал, что он и сам в детстве приезжал в «Артек», став участником Всемирной шахматной детской олимпиады.

Когда я был в «Артеке», мне было 9 лет. Это событие запомнил на всю жизнь. Сейчас условия для отдыха детей намного лучше. Ребята будут играть в шахматы, развиваться. В «Артеке» каждый может найти что-то интересное для себя. Надеюсь, что дети сохранят воспоминания о смене на всю жизнь, – поделился Сергей Карякин. Шахматная традиция «Артека» живет много лет. Сергей Карякин – это человек, который родился в Крыму и здесь учился в шахматной школе. Мы хотим, чтобы образ этого успешного молодого шахматиста вдохновил ребят на новые достижения. К нам приезжает немало шахматных талантов из разных регионов, и мастер-классы с профессионалами, которые пройдут в рамках программы, – это уникальная возможность для продвижения в шахматах. А еще это популяризация игры для всех ребят, которые в дальнейшем могут стать послами шахмат в своих школах. Многие юные шахматисты только мечтают попасть на занятие к гроссмейстеру, а у артековцев 14 смены это стало реальностью, – отмечает директор «Артека» Константин Федоренко.

Участники церемонии вместе исполнили Государственный Гимн Российской Федерации, затем гроссмейстер сыграл несколько партий с артековцами.

Программа «Шахматная Лига в «Артеке» продолжает богатую шахматную историю «Артека». Международный детский центр дважды становился площадкой проведения Всемирной детской шахматной олимпиады. А среди знаменитых артековцев – легенда мирового шахматного спорта Анатолий Карпов. Многие юные шахматисты давно мечтали оказаться в «Артеке». Мечта ребят из ДНР сбылась! Дети благодарны за такую прекрасную возможность.

Я играю в шахматы с пяти лет. Эта игра развивает мышление. Нравится не только играть, но и разбирать партии. Сегодня было прекрасное событие, а встреча с Сергеем Карякиным подарила множество впечатлений. Мне часто рассказывали про «Артек», мечтала сюда попасть и очень рада, что все получилось, – поделилась Яна из Харцызска, ДНР.

Также юные жители Донбасса вместе Сергеем Карякиным стали участниками патриотической акции «Письмо солдату», которая прошла при поддержке штаба Общероссийского Народного фронта по Республике Крым. Мальчишки и девчонки направили самые теплые слова в адрес тех, кто защищает нашу Родину. В своих письмах ребята выразили уверенность, что мужество и стойкость российских военнослужащих вызывают гордость у подрастающего поколения. В детских посланиях столько теплых, искренних пожеланий и поздравлений с наступающими новогодними праздниками!

Я лично общался с солдатами, спрашивал у них, чем вообще люди могут им помочь, потому что не все имеют возможность жертвовать суммы. Солдаты говорили и говорят: пишите письма, поддерживайте солдат добрым словом, давайте понять, что все их поддерживают. Это греет душу нашим бойцам и помогает им достигать необходимых целей. Поэтому это очень важная традиция, – отмечает Сергей Карякин.

Я написал письмо человеку, который сейчас находится на фронте и защищает нашу Родину. В своем письме я пишу слова поддержки. Пишу, чтобы он поскорее вернулся домой, чтобы остался живым и невредимым, поскорее увиделся с близкими и родными, – говорит Никита, г. Донецк.

Я хочу выразить благодарность защитникам моей Родины, которые отважно защищают нас в такой непростой ситуации, в которой оказался я и мои земляки. В своем письме я написал: «Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам удачи, здоровья и скорой победы в бою. Я горжусь тем, что нашу страну защищают такие храбрые, отважные воины, как вы! Берегите себя и своих товарищей, – поделился Миша, г. Макеевка.

Участие в акции «Письмо солдату» принимают артековцы каждой смены. Письма воспитанников детского центра уже не раз доставлялись бойцам на передовую, а также в военный госпиталь в г. Севастополь. Новые детские послания из «Артека» в зону специальной военной операции доставит член Центрального штаба Народного фронта, участник Команды Путина Сергей Карякин.

В течение артековской смены для ребят из ДНР пройдут мастер-классы с профессиональными тренерами, встречи с известными людьми. 23 декабря состоится шахматный турнир, который объединит юных шахматистов «Артека» и Республики Крым.

Программа «Шахматная Лига в «Артеке» для детей из ДНР организована при поддержке Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко; Министерства просвещения РФ; вице-чемпиона мира по шахматам, гроссмейстера, члена Центрального штаба Народного фронта, участника Команды Путина Сергея Карякина и АНО «Школы актуального искусства».

источник: пресс-служба МДЦ «Артек»