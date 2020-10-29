Сериал «Херсонес – Моя история»: сокровища и история рельефа спектакля «Грифон»

В новых сериях второго сезона сериала «Херсонес – Моя история» зрителей ждут большие и малые открытия. Каждая серия основывается на исследованиях ученых, которые, погружаясь вглубь истории, провели работу, схожую с деятельностью детективных агентств, распутывая сложный клубок исторических связей, расшифровывая древние письмена, открывая неожиданные сюжеты прошлых веков. Так6

Одним из самых загадочных – и при этом самых известных – символов Крыма и его истории стал образ Грифона, который является главным героем одноименного спектакля, проходящего уже второй год на временной сцене Херсонеса Таврического. Какую тайну хранит известный на весь мир барельеф, расскажет одна из серий второго сезона.

Геракл – известный герой древнегреческой мифологии, олицетворяющий в античном пантеоне силу, решительность и мужество. Он очень часто изображался в скульптуре и на архитектурных деталях. Более тысячи лет эта плита пролежала лицевой стороной вниз, будучи вмонтированной в мраморный пол знаменитой христианской Базилики 1935 года. О том, как ученым удалось «прочитать» это изображение, в котором уместилось сразу несколько сюжетов знаменитого цикла подвигов Зевесова сына, смотрите в пятницу, 30 октября.

Высокий уровень художественного мастерства скульпторов древнего Херсонеса ярко проявился в их умении запечатлеть в глине энергию и мощь своих героев. Одному такому памятнику античного искусства – глиняному торсу Геракла – историческую ценность которого не измерить миллионами рублей посвящена одна из серий, которая выйдет на этой неделе, в субботу, в социальных сетях музея-заповедника «Херсонес Таврический» и фонда «Моя история».

Еженедельно мы будем представлять новую подборку серий, которые раскроют сюжеты бесценных памятников античной и византийской древности, найденных на территории Херсонеса Таврического и составляющих золотой фонд российской коллекции антиков, — отмечают авторы проекта.

Мини-сериал будет размещен на следующих информационных ресурсах:

YouTube-канал музея-заповедника «Херсонес Таврический» https://www.youtube.com/channel/UCh1URWxV259Jxem-HYxGKJQ

Instagram Фонда «Моя история» @myhistory_fund

Instagram музея-заповедника «Херсонес Таврический» @tauric_chersonese

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