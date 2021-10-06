8 октября 2021 года на площадке ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия.

Цель проведения мероприятия – формирование и укрепление гражданской идентичности и межнационального согласия среди детей и молодежи Российской Федерации.

Мероприятие сфокусировано на решении следующих основных задач:

укрепление единства многонационального народа Российской Федерации;

сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации;

развитие в гражданском обществе социальной солидарности;

воспитание социально ответственной личности, обеспечит гармонизацию межэтнических отношений.

К участию в мероприятии приглашаются: специалисты в сфере воспитания, обучающиеся общеобразовательных организаций, молодежь, родители, педагогические работники, представители спортивных, общественных и религиозных организаций, учреждений культуры.

Основные форматы работы мероприятия:

Открытый урок. Проектная мастерская «Искусство визуализации национально – культурного колорита / своеобразия российской цивилизации». Мастер-класс – презентация серии изданий «Сокровищница Татарстана». Семинар – «Глазами иностранных студентов: практики постижения российской культуры». Стратегическая сессия – «Межкультурный и межрелигиозный диалог».В качестве ведущих мероприятий приглашены педагоги общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, представители РАН, РАО, общественных и религиозных организаций, авторы практик по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия, специалисты в сфере воспитания.

Участие в мероприятии: очное и бесплатное.

Всем участникам мероприятия будет выдан именной электронные сертификат.

Регистрация на мероприятие: доступна на сайте: https://rus.life/#events.

Подробнее о мероприятии: https://youtu.be/WFGcSSgPWDM

Место проведения мероприятия: ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)».

Адрес: г. Казань, ул. Московская, 42.

Время: с 10:00 до 17:00.

Организаторы мероприятия: АНО СРОИ «Цифровая Фабрика Инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Консультирование по вопросам, связанным с участием в мероприятии, осуществляется по телефону +7 (495) 225-54-58 или электронной почте mail@rus.life.

Контактное лицо – Пшеничный Денис Игоревич.