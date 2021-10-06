8 октября 2021 года на площадке ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия.
Цель проведения мероприятия – формирование и укрепление гражданской идентичности и межнационального согласия среди детей и молодежи Российской Федерации.
Мероприятие сфокусировано на решении следующих основных задач:
- укрепление единства многонационального народа Российской Федерации;
- сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации;
- развитие в гражданском обществе социальной солидарности;
- воспитание социально ответственной личности, обеспечит гармонизацию межэтнических отношений.
К участию в мероприятии приглашаются: специалисты в сфере воспитания, обучающиеся общеобразовательных организаций, молодежь, родители, педагогические работники, представители спортивных, общественных и религиозных организаций, учреждений культуры.
Основные форматы работы мероприятия:
- Открытый урок.
- Проектная мастерская «Искусство визуализации национально – культурного колорита / своеобразия российской цивилизации».
- Мастер-класс – презентация серии изданий «Сокровищница Татарстана».
- Семинар – «Глазами иностранных студентов: практики постижения российской культуры».
- Стратегическая сессия – «Межкультурный и межрелигиозный диалог».В качестве ведущих мероприятий приглашены педагоги общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, представители РАН, РАО, общественных и религиозных организаций, авторы практик по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия, специалисты в сфере воспитания.
Участие в мероприятии: очное и бесплатное.
Всем участникам мероприятия будет выдан именной электронные сертификат.
Регистрация на мероприятие: доступна на сайте: https://rus.life/#events.
Подробнее о мероприятии: https://youtu.be/WFGcSSgPWDM
Место проведения мероприятия: ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)».
Адрес: г. Казань, ул. Московская, 42.
Время: с 10:00 до 17:00.
Организаторы мероприятия: АНО СРОИ «Цифровая Фабрика Инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Консультирование по вопросам, связанным с участием в мероприятии, осуществляется по телефону +7 (495) 225-54-58 или электронной почте mail@rus.life.
Контактное лицо – Пшеничный Денис Игоревич.
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