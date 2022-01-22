Сервис Ezaem: как оформить микрозайм онлайн

Интернет-сервисов, которые сегодня дают возможность «перехватить» деньги, не один десяток. Чем разнятся между собой? Несколькими моментами: отношениями с законодательством (работают под надзором контролирующих органов или действуют по «серым схемам»), условиями предоставления займов и репутацией, которая в свою очередь складывается из того, насколько успешно сервис смог найти подход к клиентам. С какими из них стоит сотрудничать? С теми, которые в «плюсах» по всем перечисленным параметрам. Много ли таковых? Все они внесены в государственный Реестр микрофинансовых организаций.

Но! Далеко не все из них достойны внимания по той простой причине, что не очень комфортны с точки зрения преимуществ для пользователей. Так что рассматривать в качестве партнёров можно от силы дюжину из такого рода сервисов. И лучше из первой пятёрки. К таким относится, в частности, сервис «Ezaem», позволяющий оформить микрозайм онлайн без лишней документальной волокиты и на вполне приемлемых условиях.

Сервис «Ezaem» — алгоритм получения займа

На самом деле всё просто по той причине, что сервис «Ezaem» работает исключительно онлайн. При том, что алгоритм взаимодействия потенциального заёмщика и компании по факту укладывается в три шага:

Оформляется заявка;

Заявка рассматривается — клиент получает SMS-уведомление о положительном решении или отказе;

В случае одобрения заёмщик получает деньги. Как быстро — зависит от способа одолженных средств.

Выдаём онлайн займы круглосуточно, каждый день, включая выходные и праздничные дни, — отмечают специалисты сервиса.

Получить займ можно любым удобным способом (на карту, на банковский счёт, через систему Contact, через СПБ).

Какую сумму можно одолжить в «Ezaem»?

От 2 000 (двух тысяч) до 55 000 (пятидесяти пяти тысяч) рублей сроком на 5-168 календарных дней. Приятный бонус для новых клиентов — первый заём оформляется под 0%. Хотя… сервис в принципе любит баловать своих пользователей разнообразными приятными «плюшками».

Программа лояльности Езаём – это возможность для наших постоянных клиентов получить скидку на комиссионную плату до 25%, а также получить скидку 30% в день рождения! — отмечают специалисты.

Какие документы нужны для оформления займа?

МФО отличается лояльным отношением к клиентам в том числе и потому, что не пакет документов, необходимый для того, чтобы претендовать на получение микрозайма, по-настоящему минимален. Нужен только паспорт. И — да: заёмщикам не нужно доказывать свою благонадёжность: ни залога, ни поручителей сервис не требует. При этом сроки, на которые оформлялся займ, можно продлить.

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