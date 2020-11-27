Сетевое издание КрымPRESS в ТОП цитируемых СМИ Республики Крым и Севастополя

Компания Медиалогия обнародовала рейтинг самых цитируемых СМИ Республики Крым и Севастополя за 3-й квартал 2020 года. В нем 3 информационных агентства, 7 телеканалов, одна радиостанция, 3 газеты и 6 сайтов (сетевых изданий). Отметим, что в этом ТОП-20 есть и КрымPRESS (Crimeapress.info). Спасибо всем, кто нас читает, цитирует и учитывает в рейтинговых подсчетах.

Лидеры списка: ИА «Крыминформ», РИА Крым и Крым 24. Как указывает «Медиалогия», основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ). Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 59 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер. Специалистами «Медиалогии» разработан математический алгоритм, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании анализа взаимного цитирования у других СМИ. Цитаты между СМИ, уровень взаимного цитирования у которых превысил порог аномальности, исключаются из общего результата данных СМИ. Аномальная цитируемость зафиксирована у Крымского информационного агентства, — сообщает «Медиалогия».

Период исследования: 1 июля – 30 сентября 2020 года. Полностью ТОП-20 — ЗДЕСЬ .