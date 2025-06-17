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Севастополь благоустраивают: 2,5 тысячи цветов высадили в парке 60-летия СССР
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь благоустраивают: 2,5 тысячи цветов высадили в парке 60-летия СССР

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:15 17.06.2025

В Севастополе продолжают высаживать летние цветы. В парке 60-летия СССР сегодня появились 2,5 тысячи колеусов, агератумов, портулак, бегоний, хлорофитумов. Одну из клумб символично высадили в виде цифры 60. Почву подготовили заранее: пропололи, полили и перекопали.

Это летние цветы, сегодня их высаживаем порядка 2,5 тысяч. Колеусы и агератумы любят солнце, сажаем их летом в разных районах города. За цветами обязательно будем в дальнейшем ухаживать. Особенно контролируем процесс укоренения растений, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мастера участка открытого грунта ГБУ «Парки и скверы» Татьяну Мошан.

Ранее в парке высадили розовые и красные бегонии, клумбу с ними оформили в виде сердца.

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Суммарно в Севастополе будет высажено порядка 250 тысяч летних цветов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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