Севастополь будет сдерживать цены на хлеб при помощи 8,95 млн рублей

Севастополь получил из федерального бюджета 8,95 млн рублей на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Соответствующее соглашение между Правительством Севастополя и Министерством сельского хозяйства подписано 18 февраля 2021 года.

Деньги на предотвращение роста цен на хлеб были выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Всего с учётом собственных средств бюджета города на компенсацию части расходов предприятий хлебопекарной промышленности в 2021 году будет направлено 9,42 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Соответствующие субсидии получат организации и индивидуальные предприниматели, занятые производством хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (со сроком годности менее 5 суток).

Экономическая ситуация, сложившаяся в результате пандемии привела к росту затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Выделяемые бюджетные средства позволят предприятиям хлебопекарной промышленности частично компенсировать расходы, что обеспечит стабильность цен на хлеб в торговых сетях и специализированных хлебных магазинах Севастополя. Прежде всего, речь идёт о социальных сортах хлеба, – отмечает директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников.

В свою очередь предприятия – получатели субсидии обязуются в месяц предоставления субсидии не повышать отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия, сложившиеся в предыдущем месяце.