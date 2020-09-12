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Севастополь, День выборов: на 13-м Судоремонтном заводе ЧФ прошло досрочное голосование

Севастополь, День выборов: на 13-м Судоремонтном заводе ЧФ прошло досрочное голосование

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:03 12.09.2020

Для более двухсот флотских судоремонтников — сотрудников 13-го Судоремонтного завода ЧФ — Единый день голосования прошёл на родном предприятии. Судоремонтники отдавали свои голоса на выборах Губернатора Севастополя и за кандидатов в представительные органы местного самоуправления.

185 человек решили воспользоваться законным правом отдать свой голос за кандидата в Губернаторы непосредственно на месте работы. 42 судоремонтника также голосовали за кандидатов в депутаты Нахимовского муниципального округа. Это заводчане, проживающие в районе «Абрикосовки». Как известно, из-за необходимости соблюдения мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса, впервые в истории России  выборы продлятся три дня – 11-13 сентября, отдать свой гражданский долг можно различными способами, в том числе проголосовав по месту пребывания. Непосредственно подготовку к работе выездного избирательного участка организовала работник предприятия Ольга Неповинная, являющаяся заместителем председателя Избирательной комиссии № 161, которая расположена в СОШ № 50 в микрорайоне ул. Генерала Жидилова, — сообщил член Общественной палаты Севастополя, помощник директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по связям с общественностью и СМИ Сергей Горбачёв.

В ходе подготовки к голосованию были соблюдены все правовые процедуры, в соответствии с требованиями подготовлено место для голосования – оно было оборудовано в «красном уголке» Цеха №4. Сюда были доставлены кабинки для голосования, оформлен стенд с необходимой информацией. Разумеется, выборы проводились с выполнением необходимых антикоронавирусных действий – с замером температуры, выдачей масок и т.д. Кстати, здесь же в конце июня шло голосование за поправки в Конституцию России.

Севастополь, День выборов: на 13-м Судоремонтном заводе ЧФ прошло досрочное голосование Севастополь, День выборов: на 13-м Судоремонтном заводе ЧФ прошло досрочное голосование Севастополь, День выборов: на 13-м Судоремонтном заводе ЧФ прошло досрочное голосование Севастополь, День выборов: на 13-м Судоремонтном заводе ЧФ прошло досрочное голосование

Голосование судоремонтников продолжится и завершится в Единый день голосования 13 сентября, но уже на избирательных участках по месту жительства.

фото: Сергей Горбачёв

Севастополь, День выборов: на 13-м Судоремонтном заводе ЧФ прошло досрочное голосование

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