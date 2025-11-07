Севастополь: фальшивых банкнот становится меньше

В Севастополе за три квартала 2025 года банки региона выявили и передали правоохранительным органам двенадцать поддельных банкнот. Это на семь единиц меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Пятитысячных купюр среди подделок больше всего — 8 штук, банкнот номиналом 1000 рублей — одна. Для сравнения: годом ранее за тот же период было выявлено 12 пятитысячных купюр и три — тысячных.

Кроме подделок национальной валюты, эксперты обнаружили и изъяли из оборота одну банкноту 100 долларов и две — 100 евро. Год назад было четыре поддельных единицы иностранной валюты: две стодолларовых купюры и по одной номиналом 10 долларов и 100 евро.

Динамика снижения количества фальшивок наблюдается на протяжении нескольких лет. Растет культура обращения с наличными деньгами, повышается уровень финансовой грамотности, севастопольцы учатся распознавать фальшивые купюры, — отмечает и.о. руководителя Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России Виталий Сидоренко. — При этом мы рекомендуем не терять бдительность. Если вы сомневаетесь в подлинности банкнот, проверьте их на наличие и качество водяных знаков, убедитесь в том, что нанесена микроперфорация — микроскопические отверстия с рисунком номинала банкноты, посмотрите на купюру под разными углами зрения, чтобы увидеть, есть ли на орнаментальной ленте радужные полосы.

Более тщательно подлинность денег можно бесплатно проверить в любом коммерческом банке. А с основными защитными признаками, размещенными на банкнотах, можно познакомиться в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России» и в разделе «Наличное денежное обращение» на сайте Банка России.

5 1 голос Оцените материал Узнайте больше: В Госдуме уже знают, когда поставят на учет домашних питомцев россиян

Просмотры: 17