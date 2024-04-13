Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастополь: Госавтоинспекция предупреждает водителей авто
актуально в республике
Севастополь: Госавтоинспекция предупреждает водителей авто

Севастополь: Госавтоинспекция предупреждает водителей авто

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:19 13.04.2024

Госавтоинспекция Севастополя совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Севастополя информирует всех участников дорожного движения о том, что на участке улично-дорожной сети по адресу: г. Севастополь, на 3 и 7 км а/д Севастополь — порт Камышовая бухта изменена организация дорожного-движения, а именно скоростной режим на вышеуказанном участке составляет 60 км/ч.

Узнайте больше:  Налоговая служба: в Севастополе вырос уровень электронного декларирования доходов

Просьба всем участникам дорожного движения учитывать данную информацию при управлении транспортными средствами, так как на территории г. Севастополя ведется фиксация административных правонарушений в автоматическом режиме.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ГИБДД Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
ГИБДД Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.