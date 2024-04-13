Севастополь: Госавтоинспекция предупреждает водителей авто

Госавтоинспекция Севастополя совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Севастополя информирует всех участников дорожного движения о том, что на участке улично-дорожной сети по адресу: г. Севастополь, на 3 и 7 км а/д Севастополь — порт Камышовая бухта изменена организация дорожного-движения, а именно скоростной режим на вышеуказанном участке составляет 60 км/ч.

Просьба всем участникам дорожного движения учитывать данную информацию при управлении транспортными средствами, так как на территории г. Севастополя ведется фиксация административных правонарушений в автоматическом режиме.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю