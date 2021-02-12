Севастополь готовится к ухудшению погодных условий

В связи с прогнозируемым с сегодняшнего дня ухудшением погодных условий в Севастополе — понижением температуры до -8 °C, осадками в виде дождя и снега, все силы ГБУ «Севастопольский Автодор» приведены в повышенную готовность.
Мы ожидаем резкое изменение погоды. С утра идет дождь, который по прогнозу сменится снегом при минусовой температуре. Это самое опасное время для автомобилистов. Влажное покрытие становится скользким, образуется гололедица. Севавтодор переведен в режим повышенной готовности, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора по содержанию автомобильных дорог ГБУ «Севастопольский Автодор» Сергея Сукорцева.
В ближайшие сутки и в дальнейшем будет задействовано 14 единиц специальной дорожной техники для распределения противогололедного материала и уборки снега.
В первую очередь будут обработаны маршруты общественного транспорта и дороги, по которым детей доставляют в школы. Затем обрабатываются региональные и межмуниципальные дороги, — отмечает Сергей Сукорцев.
Кроме техники, в ликвидации снежных наносов на дорогах, обработке остановочных площадок задействуют более 20 дорожных рабочих.
Заготовлено 3,5 тыс. тонн противогололедного материала. Район выполнения работ включает 270 км. внутригородских дорог и 350 км загородных трасс.
Круглосуточно осуществляется контроль состояния дорожной сети с учётом погодных условий, мониторинг дорожной обстановки и оперативное взаимодействие с экстренными службами ГИБДД и МЧС. При обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах горожане могут обращаться в диспетчерскую службу предприятия по телефону +7 978 998 59 83
Напомним, в соответствии с требованиями ГОСТ сроки устранения снега на дорогах второй и третьей категории составляет от 5 до 6 часов с момента окончания снегопада и метели, а зимней скользкости — 5 часов с момента обнаружения.
Во избежание аварийных ситуаций ГБУ «Севастопольский Автодор» призывает автовладельцев не пользоваться транспортными средствами на «летней резине», быть предельно внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать обгонов и перестроений.
Пешеходам также следует быть осторожными: переходить дорогу только по пешеходным переходам, в темное время носить светоотражатели.
ВНИМАНИЕ! В связи с неблагоприятными погодными условиями в 13:00 будет перекрыт рейд через Севастопольскую бухту.
Катера и паром временно приостановят свою работу. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры организовывает работу автобусов, которые будут следовать по маршрутам: «пл.Захарова-пл.Нахимова» и «пл.Нахимова-пл.Захарова». Призываем учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.
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