Севастополь готовится к ухудшению погодных условий

В связи с прогнозируемым с сегодняшнего дня ухудшением погодных условий в Севастополе — понижением температуры до -8 °C, осадками в виде дождя и снега, все силы ГБУ «Севастопольский Автодор» приведены в повышенную готовность.

Мы ожидаем резкое изменение погоды. С утра идет дождь, который по прогнозу сменится снегом при минусовой температуре. Это самое опасное время для автомобилистов. Влажное покрытие становится скользким, образуется гололедица. Севавтодор переведен в режим повышенной готовности, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора по содержанию автомобильных дорог ГБУ «Севастопольский Автодор» Сергея Сукорцева.

В ближайшие сутки и в дальнейшем будет задействовано 14 единиц специальной дорожной техники для распределения противогололедного материала и уборки снега.

В первую очередь будут обработаны маршруты общественного транспорта и дороги, по которым детей доставляют в школы. Затем обрабатываются региональные и межмуниципальные дороги, — отмечает Сергей Сукорцев.

Кроме техники, в ликвидации снежных наносов на дорогах, обработке остановочных площадок задействуют более 20 дорожных рабочих.

Заготовлено 3,5 тыс. тонн противогололедного материала. Район выполнения работ включает 270 км. внутригородских дорог и 350 км загородных трасс.

Круглосуточно осуществляется контроль состояния дорожной сети с учётом погодных условий, мониторинг дорожной обстановки и оперативное взаимодействие с экстренными службами ГИБДД и МЧС. При обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах горожане могут обращаться в диспетчерскую службу предприятия по телефону +7 978 998 59 83

Напомним, в соответствии с требованиями ГОСТ сроки устранения снега на дорогах второй и третьей категории составляет от 5 до 6 часов с момента окончания снегопада и метели, а зимней скользкости — 5 часов с момента обнаружения.

Во избежание аварийных ситуаций ГБУ «Севастопольский Автодор» призывает автовладельцев не пользоваться транспортными средствами на «летней резине», быть предельно внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать обгонов и перестроений.

Пешеходам также следует быть осторожными: переходить дорогу только по пешеходным переходам, в темное время носить светоотражатели.

ВНИМАНИЕ! В связи с неблагоприятными погодными условиями в 13:00 будет перекрыт рейд через Севастопольскую бухту.