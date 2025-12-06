Прямо сейчас:
Севастополь: Группа компаний «Севстар» передана под управление временной администрации

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:37 06.12.2025

Сегодня в Севастополе проводятся мероприятия по передаче группы компаний «Севстар» в собственность Правительства города. Константин Васечко назначен руководителем временной администрации объекта. Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что данное решение было принято на заседании Антитеррористической комиссии по итогам системной работы правоохранительных и силовых структур.

Процесс сопровождался Федеральной службой безопасности, которая обеспечила сопровождение и участие в первичных мероприятиях. Речь идет не о спонтанном решении, а о результате длительной работы: собраны документальные подтверждения нарушений — в частности, фактов вывода денежных средств и спонсирования вооруженных формирований и спецслужб Украины. Именно эти обстоятельства стали основанием для включения владельцев в перечень лиц, чьи активы подлежат национализации в рамках антитеррористических мер, — отмечают в Правительстве Севастополя. 

Для абонентов и жителей Севастополя переход «Севстар» под управление временной администрации пройдет незаметно: все услуги, договоры, расчетные счета и каналы оплаты сохраняются в прежнем формате.

Люди уже бы заметили изменения, если бы они были — все работает в том же режиме. Денежные средства, внесенные гражданами авансом, остаются в силе, пересмотр тарифов на текущий момент не планируется, — прокомментировал Константин Васечко.

Вопросы о возможном ребрендинге компании рассматриваются, но конкретные решения пока не приняты — соответствующая информация будет обнародована дополнительно. Срок действия временной администрации также не уточняется, этот аспект будет прокомментирован позже, после завершения всех юридических и организационных процедур.

Изъятие имущества, отмечают в Правительстве Севастополя, включая недвижимость, происходило не как произвольная мера, а в рамках установленного законодательством порядка — при наличии доказательств причастности владельцев к финансированию деятельности, угрожающей безопасности РФ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

