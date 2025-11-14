Прямо сейчас:
на Свято-Никольской площади
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: на Свято-Никольской площади высадят более 10 тысяч тюльпанов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:50 14.11.2025

Специалисты «Парков и скверов» второй день трудятся на Свято-Никольской площади. На кольцевой клумбе высаживают 10 400 луковиц тюльпанов.

Пока погода стоит хорошая стараемся как можно быстрее высадить тюльпаны, сегодня уже закончим. Чтобы растениям было комфортно перезимовать мы заранее пропололи, перекопали места высадки и удобрили. Весной клумба зацветет белыми, красными и желтыми  цветами, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мастера участка «Парков и скверов» Аллу Маликову.

Помимо площади сегодня специалисты высаживают луковичные весенние цветы в сквере по улице 1-й и 2-й Бастионной и на Приморском бульваре.

Всего в городе высадили более 70 тысяч весенних цветов из запланированных 250 тысяч.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

