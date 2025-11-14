Севастополь: на Свято-Никольской площади высадят более 10 тысяч тюльпанов

Специалисты «Парков и скверов» второй день трудятся на Свято-Никольской площади. На кольцевой клумбе высаживают 10 400 луковиц тюльпанов.

Пока погода стоит хорошая стараемся как можно быстрее высадить тюльпаны, сегодня уже закончим. Чтобы растениям было комфортно перезимовать мы заранее пропололи, перекопали места высадки и удобрили. Весной клумба зацветет белыми, красными и желтыми цветами, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мастера участка «Парков и скверов» Аллу Маликову.

Помимо площади сегодня специалисты высаживают луковичные весенние цветы в сквере по улице 1-й и 2-й Бастионной и на Приморском бульваре.

Всего в городе высадили более 70 тысяч весенних цветов из запланированных 250 тысяч.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя