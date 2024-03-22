В Ялте и посёлках состоится единый день голосования за благоустройство территорий

Гаспра, ул. Школьная, 19 («Шайба»);

Гурзуф, набережная им. А.С. Пушкина;

г. Ялта, Городской сад, в районе «квадратного» фонтана.

В этом году в голосовании участвуют три объекта: парк «Ясная Поляна» (Гаспра), Общественная территория в районе ул. Приветная (Гурзуф), сквер «Городской сад» (Ялта). Отдать свой голос смогут граждане России старше 14 лет.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта