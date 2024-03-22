Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Ялте и посёлках состоится единый день голосования за благоустройство территорий
актуально в республике
В Ялте и посёлках состоится единый день голосования за благоустройство территорий
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте и посёлках состоится единый день голосования за благоустройство территорий

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:02 22.03.2024

В субботу, 23 марта, в 11:00, в Ялте, Гаспре и Гурзуфе жители смогут отдать свой голос за территорию, которая будет благоустроена в 2025-м году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жильё и городская среда».  Сделать это можно будет с помощью волонтёров, которых можно узнать по специальной экипировке и бейджам. Они начнут работать в 11:00: 

  • Гаспра, ул. Школьная, 19 («Шайба»);
  • Гурзуф, набережная им. А.С. Пушкина;
  • г. Ялта, Городской сад, в районе «квадратного» фонтана. 
Узнайте больше:  Сергей Аксёнов: "Десять лет назад крымчане стали первопроходцами новой эпохи"

В этом году в голосовании участвуют три объекта: парк «Ясная Поляна» (Гаспра), Общественная территория в районе ул. Приветная (Гурзуф), сквер «Городской сад» (Ялта). Отдать свой голос смогут граждане России старше 14 лет.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыму

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.