В Ялте и посёлках состоится единый день голосования за благоустройство территорий

В субботу, 23 марта, в 11:00, в Ялте, Гаспре и Гурзуфе жители смогут отдать свой голос за территорию, которая будет благоустроена в 2025-м году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жильё и городская среда». Сделать это можно будет с помощью волонтёров, которых можно узнать по специальной экипировке и бейджам. Они начнут работать в 11:00:
- Гаспра, ул. Школьная, 19 («Шайба»);
- Гурзуф, набережная им. А.С. Пушкина;
- г. Ялта, Городской сад, в районе «квадратного» фонтана.
В этом году в голосовании участвуют три объекта: парк «Ясная Поляна» (Гаспра), Общественная территория в районе ул. Приветная (Гурзуф), сквер «Городской сад» (Ялта). Отдать свой голос смогут граждане России старше 14 лет.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: благоустройство Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: благоустройство Крыму