Севастополь «набирает обороны» по числу заразившихся коронавирусом

По состоянию на утро 18 августа в Севастополе зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19.

Все заболевшие – местные жители. Три человека получили положительный результат теста после поездки в другие регионы страны, ещё трое не выезжали из Севастополя. После выздоровления выписаны ещё 10 человек. Ещё один человек с подтверждённым диагнозом скончался. Это женщина 65 лет, медсестра 9-й горбольницы. Она работала в «красной» зоне. Течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями, тяжёлой вирусной пневмонией и отёком лёгких, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 433 человека. В настоящий момент в стационарах находится 66 человек. Выздоровел 341 человек, 13 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 171 человек, в городской больнице № 9 – 147. Под наблюдением по месту жительства – 316 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.