Севастополь похвалили: полностью реализовал средства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Севастополь стал единственным регионом, который в полном объеме реализовал выделенные средства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). На благоустройство общественных пространств городу было выделено 146 млн рублей. Было благоустроено и отремонтировано шесть городских территорий: скверы на улицах Паршина, Генерала Мельника, Яна Гамарника, сквер имени Полины Осипенко в одноименном посёлке, а также зелёные зоны на улицах Хрусталёва и Горпищенко.

Очень важно, чтобы наши города были комфортными, удобными для жителей. Важно помнить, что это не абстрактные понятия. По факту, это ухоженные дворы с безопасными и развивающими детскими площадками, зеленые скверы с удобными лавочками для старшего поколения и мам с колясками, это площадки для выгула домашних питомцев. Это доступная и безопасная среда для всех жителей районов. Пока 100% кассовое исполнение по реализации Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды мы видим только в 5 регионах. Что касается реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 100% кассовое исполнение зафиксировано в Севастополе. Призываю остальных коллег не отставать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина.

По результатам реализации проекта ФКГС второе место по кассовому исполнению после Севастополя занимает Чеченская Республика (94,5%), третье – Республика Адыгея (91,7%).

Благодарен севастопольцам за активное участие как в выборе территорий, так и в обсуждении деталей благоустройства. В этом году весной мы снова выбрали ещё четыре общественных пространства для участия в программе. Они будут благоустроены в следующем году. Более 30 тысяч горожан участвовали в электронном голосовании. Благодаря современным возможностям севастопольцы полностью вовлечены в управление городом и принятие важных решений как на стратегическом уровне, так и на уровне отдельных районов и дворов, — подчеркивает губернатор Михаил Развожаев.

В 2022 году запланировано благоустройство четырёх общественных пространств — зелёных зон на проспекте Генерала Острякова, проспекте Октябрьской Революции и улице Федоровской, а также сквера на улице Новикова. В настоящее время вместе с жителями готовятся проектные решения по благоустройству.