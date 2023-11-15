Севастополь получил в награду… символический дорожный каток

Севастополь стал одним из регионов России, достигшим лучших результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сегодня на «Транспортной неделе-2023» Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин наградил город символическим дорожным катком.

Севастополь в этом году показал действительно ударные темпы дорожных работ: отремонтировали 217 объектов общей протяжённостью 91,5 км, включая пять мостовых сооружений. Благодаря досрочному завершению работ Севастополю было выделено дополнительные 600 млн на 2023 год для ремонта тех дорог, которые планировалось отремонтировать по нацпроекту в 2024 году — и эти средства уже тоже полностью освоены, — рассказал губернатор Михаил Развожаев.

«Транспортная неделя» — это главное деловое событие транспортной отрасли страны, в рамках которого проходят общероссийские и международные мероприятия по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры.