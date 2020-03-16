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Севастополь принял акцию "Эстафета Победы"

Севастополь принял акцию «Эстафета Победы»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:04 16.03.2020

Акция «Эстафета Победы» приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Севастополе прошли торжественный митинг и выставка военной техники пограничных войск ФСБ.

В год 75-летия Великой Победы наша главная задача — помнить и напомнить всему миру о том, какой ценой далась эта победа — победа над нацизмом. В Городе-Герое Севастополе мы встречаем «Эстафету Победы». Ее участники уже прошли тысячи километров вдоль государственных границ государств — участников Содружества Независимых Государств. Им предстоит побывать еще в сотнях городов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Ольгу Тимофееву.

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Напомним, акция «Эстафета Победы», инициированная командованием погранвойск, стартовала в феврале в Мурманске у памятника пограничникам Арктики на Кольской земле.

Всего за время проведения акции пограничникам предстоит преодолеть свыше 60 тыс. км вдоль границ России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. По городам Крыма эстафета проходит 9-17 марта. Завершится торжественное шествие 28 мая в Александровском саду в Москве у Могилы Неизвестного Солдата.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь принял акцию "Эстафета Победы"

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