Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастополь присоединился к Всероссийской акции «Защитим память героев»

crimeapress_news

реклама в крыму
Севастополь присоединился к Всероссийской акции «Защитим память героев»

Севастополь присоединился к Всероссийской акции «Защитим память героев»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:44 24.02.2021

Не остался в стороне и «Доброволец».

23 февраля в Севастополе отметили День защитника Отечества и День народной воли. К этой дате активисты «Единой России», партийцы и общественники приурочили Всероссийскую патриотическую акцию «Защитим память героев». К ней присоединился и город-Герой Севастополь.

Севастополь присоединился к Всероссийской акции «Защитим память героев»

К Вечному огню у Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов цветы возложили губернатор города, секретарь СРО партии «Единая Россия» Михаил Развожаев, спикер Заксобрания Владимир Немцев, сенаторы Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин, депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Севастополь присоединился к Всероссийской акции «Защитим память героев»

Именно День Народной воли семь лет назад объединил всех севастопольцев и стал отправной точкой Русской весны. Благодаря лучшим человеческим качествам севастопольцев: отваге и смелости, вере и преданности Отечеству, поддержке и решению Президента Российской Федерации, Город-Герой навсегда вернулся в Россию. Искренне поздравляю каждого человека, для кого защита Родины не просто воинский долг, а дело всей жизни, — обратился к севастопольцам Михаил Развожаев.

Севастополь присоединился к Всероссийской акции «Защитим память героев»

Приняли участие в акции активисты Общественного Движения «Доброволец», ветеранской организации «Боевое Братство», спортсмены и тренеры «Здоровых Сил Севастополя», Федерации бокса Севастополя, молодогвардейцы и «Волонтеры Победы».

Севастополь присоединился к Всероссийской акции «Защитим память героев»

Вместе с балаклавскими общественниками возложили цветы к Мемориалу на братском кладбище воинов 227-й Темрюкской Краснознаменной стрелковой дивизии и 242-й Таманской горнострелковой дивизии. В этих братских могилах покоятся 482 воина-освободителя, — рассказал лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Севастополь присоединился к Всероссийской акции «Защитим память героев»

В этот день парламентарии, волонтеры, общественники приняли участие в возложениях цветов ко всем памятникам и захоронениям времен Великой Отечественной войны, которые находятся в общественной доступности. В Севастополе таких памятных мест более 200.

Севастополь присоединился к Всероссийской акции «Защитим память героев»

Севастополь присоединился к Всероссийской акции «Защитим память героев»

Севастополь присоединился к Всероссийской акции «Защитим память героев»

Фото: пресс-службы СРО партия «Единая Россия», ОД «Доброволец», Федерации бокса Севастополя.

Севастополь присоединился к Всероссийской акции «Защитим память героев»

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.