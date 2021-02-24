Севастополь присоединился к Всероссийской акции «Защитим память героев»

Не остался в стороне и «Доброволец».

23 февраля в Севастополе отметили День защитника Отечества и День народной воли. К этой дате активисты «Единой России», партийцы и общественники приурочили Всероссийскую патриотическую акцию «Защитим память героев». К ней присоединился и город-Герой Севастополь.

К Вечному огню у Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов цветы возложили губернатор города, секретарь СРО партии «Единая Россия» Михаил Развожаев, спикер Заксобрания Владимир Немцев, сенаторы Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин, депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Именно День Народной воли семь лет назад объединил всех севастопольцев и стал отправной точкой Русской весны. Благодаря лучшим человеческим качествам севастопольцев: отваге и смелости, вере и преданности Отечеству, поддержке и решению Президента Российской Федерации, Город-Герой навсегда вернулся в Россию. Искренне поздравляю каждого человека, для кого защита Родины не просто воинский долг, а дело всей жизни, — обратился к севастопольцам Михаил Развожаев.

Приняли участие в акции активисты Общественного Движения «Доброволец», ветеранской организации «Боевое Братство», спортсмены и тренеры «Здоровых Сил Севастополя», Федерации бокса Севастополя, молодогвардейцы и «Волонтеры Победы».

Вместе с балаклавскими общественниками возложили цветы к Мемориалу на братском кладбище воинов 227-й Темрюкской Краснознаменной стрелковой дивизии и 242-й Таманской горнострелковой дивизии. В этих братских могилах покоятся 482 воина-освободителя, — рассказал лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

В этот день парламентарии, волонтеры, общественники приняли участие в возложениях цветов ко всем памятникам и захоронениям времен Великой Отечественной войны, которые находятся в общественной доступности. В Севастополе таких памятных мест более 200.

Фото: пресс-службы СРО партия «Единая Россия», ОД «Доброволец», Федерации бокса Севастополя.