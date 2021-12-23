Севастополь присоединится к новому циклу программы расселения из ветхого и аварийного жилья

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал ряд поручений по вопросам, которые были озвучены сегодня на пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина. Одно из них касалось программы расселения из ветхого и аварийного жилья.

Президент отметил, что будет новый цикл этой программы, а Севастополь и Крым к ней присоединится. Нам надо предпринять дополнительные усилия, так как уровень софинансирования для нас непростой – большая часть ложится на региональный бюджет. Поэтому надо подготовить предложения курирующему вице-премьеру, как это могло бы более эффективно работать при формировании условий для Севастополя, — поручил глава города.

Он также добавил, что город может принять участие в программе по обеспечению инфраструктурой земли для многодетных семей.

Прозвучала тема, которая касается выделения участков для многодетных семей. Их сложно обеспечивать отдельной инфраструктурой за счет региональных бюджетов. Мы уже выбрали участок, который в принципе магистральной инфраструктурой обеспечен. Но тем не менее, если понадобятся дополнительные участки, мы можем поучаствовать в программе, — сказал губернатор.

Отдельно Михаил Развожаев прокомментировал вопрос, который касается сотовой связи в городе. В ходе пресс-конференции отмечалось, что в Севастополь и Крым не заходят крупные операторы с материка, поэтому связь не всегда качественная.

Это важная для нас тема, и первые шаги Правительством РФ уже сделаны в этом направлении. Выделены деньги в рамках ФЦП на строительство антенно-мачтовых сооружений. Понятно, что у Президента есть комплексное видение по поводу решения проблем. Тем не менее, локальные проблемы зависят от нас. В этом году мы контрактуем 22 антенно-мачтовых и 30 опор двойного назначения – это позволит улучшить сотовую связь в городе, — заключил губернатор Севастополя.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: правительство Севастополя