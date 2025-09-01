Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Севастополе досрочно завершили строительство автомобильной дороги-дублёра улицы Вакуленчука
Новости Республики
В Севастополе досрочно завершили строительство автомобильной дороги-дублёра улицы Вакуленчука
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе досрочно завершили строительство автомобильной дороги-дублёра улицы Вакуленчука

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:46 01.09.2025

Рабочее движение по новой дороге к детским садам и физкультурно-оздоровительному комплексу «Спартак» открыто 1 сентября. Контрактный срок окончания строительства – конец 2025 года.

Дорога-дублер из асфальтобетона обеспечивает проезд к важным городским социальным объектам. Ее протяженность – 316 м, ширина – шесть метров. Дорога включает в себя две полосы: крайняя правая часть будет предназначена для парковки, посадки и высадки пассажиров, а левая – для сквозного движения. Расчетная скорость движения – 40 км/ч. Здесь также предусмотрены тротуары и непрозрачный шумозащитный экран, отделяющий дорогу от основной проезжей части.

Руководством города была поставлена задача завершить строительство к началу нового учебного года. Работы на объекте велись в круглосуточном режиме, рабочее движение запущено с опережением графика, – сообщила начальник строительного управления АО «ВАД» по г. Севастополю Анна Максимова.

источник: пресс-служба АО «ВАД»

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  В Ялте презентовали обновлённое меню школьных столовых - чем кормят детей?
Просмотры: 30

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x