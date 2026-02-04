Севастополь: росгвардейцы оказались рядом — бойцы оказали помощь мужчине с приступом эпилепсии

Сотрудники вневедомственной охраны Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю оказали первую помощь мужчине, потерявшему сознание на улице в центре Севастополя.
Возвращаясь с места выполнения служебных задач, на одной из улиц в районе площади адмирала Ф.Ф. Ушакова, росгвардейцы заметили, что прохожий потерял сознание и упал на тротуар возле пешеходного перехода.
Оперативно оценив состояние пострадавшего и определив симптомы эпилептического приступа, а также травмы головы, полученной в результате падения, сотрудники Росгвардии немедленно приступили к оказанию первой доврачебной помощи, — озвучили детали происшествия в пресс-службе ведомства.
Они контролировали и поддерживали его состояние до прибытия бригады медиков. 45-летний пострадавший был передан врачам для дальнейшего оказания квалифицированной медицинской помощи и был госпитализирован.
источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю
