Севастополь: росгвардейцы оказались рядом - бойцы оказали помощь мужчине с приступом эпилепсии
фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:39 04.02.2026

Сотрудники вневедомственной охраны Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю оказали первую помощь мужчине, потерявшему сознание на улице в центре Севастополя.

Возвращаясь с места выполнения служебных задач, на одной из улиц в районе площади адмирала Ф.Ф. Ушакова, росгвардейцы заметили, что прохожий потерял сознание и упал на тротуар возле пешеходного перехода.

Оперативно оценив состояние пострадавшего и определив симптомы эпилептического приступа, а также травмы головы, полученной в результате падения, сотрудники Росгвардии немедленно приступили к оказанию первой доврачебной помощи, — озвучили детали происшествия в пресс-службе ведомства. 

Они контролировали и поддерживали его состояние до прибытия бригады медиков. 45-летний пострадавший был передан врачам для дальнейшего оказания квалифицированной медицинской помощи и был госпитализирован.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю

