В Симферополе бойцы Росгвардии задержали подозреваемого в краже

На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации поступил сигнал «Тревога» с одного из охраняемых торговых центров в г. Симферополе.

Установленные в торговом зале камеры видео наблюдения зафиксировали, как один из посетителей взял с витрины несколько товаров и спрятал их в карманы своей куртки. После этого, не оплатив товар, неизвестный прошел через кассовую зону и направился к выходу.

Оперативно прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого, который пытался скрыться с похищенным товаром.

В ходе досмотра у задержанного были обнаружены похищенные предметы бытового назначения и даже шаурма с продуктового отдела. Нанесенный от кражи ущерб составил несколько тысяч рублей, — озвучили детали происшествия в пресс-службе ведомства.