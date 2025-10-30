В Севастополе задержали дроповода с подельницей

Сотрудники СОБР «Сокол» Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю оказали содействие коллегам из МВД в задержании подозреваемых граждан причастных к преступлениям, связанных с незаконным оборотом средств платежей.

Следствием установлено, что 21-летний житель Краснодарского края откликнулся в интернете на объявление о работе, которая заключалась в переводе денег. Ему пообещали платить проценты за перевод денег в криптовалюту и выдали банковскую карту. Молодой человек согласился выполнять работу, осознавая, что это мошеннические действия. Как выяснили правоохранители, вскоре на банковский счет мужчине была переведена сумма в размере 200 тысяч рублей, которую он успел конвертировать в криптовалюту, оставив себе «комиссионные» в размере 40 тысяч рублей. Полицейские установили, что мужчина участвовал в преступлении в роли дроповода а данные денежные средства похитили дистанционные мошенники у жительницы Мариуполя, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что банковская карта была зарегистрирована на 24-летнюю жительницу Севастополя. Ранее, она продала её мошенникам за 15 тысяч рублей, тем самым выполнив функции дроппера.

В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты различных операторов сотовой связи а также банковскую карту, используемую в противоправных целях.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

