Севастополь сводит на нет статистику по коронавирусу. На лечении остаются всего 37 пациентов

По состоянию на утро 3 июля в Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 236 человек. В настоящий момент в стационарах находится 37 человек. Выздоровел 187 человек, 4 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 105 человек, в городской больнице № 9 – 82. Под наблюдением по месту жительства – 801 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.