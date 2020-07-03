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Севастополь сводит на нет статистику по коронавирусу. На лечении остаются всего 37 пациентов
Фото: pxhere.com

Севастополь сводит на нет статистику по коронавирусу. На лечении остаются всего 37 пациентов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 12:28 03.07.2020

По состоянию на утро 3 июля в Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 236 человек. В настоящий момент в стационарах находится 37 человек. Выздоровел 187 человек, 4 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 105 человек, в городской больнице № 9 – 82. Под наблюдением по месту жительства – 801 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Севастополь сводит на нет статистику по коронавирусу. На лечении остаются всего 37 пациентов

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