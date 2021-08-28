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Севастополь - участник Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь — участник Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:47 28.08.2021

28 августа состоялась Всероссийская акция «Экскурсионный флешмоб». В еë рамках в 12:00 по местному времени начались бесплатные экскурсии в разных регионах России.

Севастополь принял участие в данной акции впервые. Координатором в регионе выступил Центр развития туризма. Бесплатные экскурсии посетили более 300 жителей и гостей города, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

К программе акции присоединились семь культурных объектов:

  • музейно-выставочный комплекс «Константиновская батарея»;
  • музей «11-я береговая батарея»;
  • музей Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского;
  • корабль-музей «Сметливый»;
  • музей Севастопольского государственного университета на Северной стороне;
  • экопарк «Лукоморье»;
  • ремесленная мастерская «Камка и Кил» (историческое шоу «Крымская мыльная история»).

Кроме того, Центр развития туризма совместно с библиотекой им. Л.Н. Толстого и экскурсоводами провели семь обзорных экскурсий по городу, в том числе в Балаклаве и на Северной стороне.

Благодарим все организации, принявшие участие в акции. Надеемся, акция пройдет вновь в следующем году и станет для нашего города ежегодной, — отмечает заместитель директора Центра развития туризма Ольга Чаузова.

Цель акции — влюбить жителей России в их родные места, показать привычные улицы с новой стороны и рассказать о людях, которые жили и живут в городах и создают их неповторимую атмосферу.

Учитывая, что в 2021 году «Экскурсионный флешмоб» проходит в непростых эпидемиологических условиях, для максимальной безопасности экскурсантов и экскурсоводов были предприняты все необходимые меры безопасности, включая масочный режим в помещениях и сохранение социальной дистанции.

Севастополь - участник Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб»

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