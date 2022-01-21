Севастополь — в лидерах по уровню коллективного иммунитета в России

Севастополь находится на первом месте по уровню коллективного иммунитета в стране – показатель в регионе составляет 90,5%. Об этом сегодня заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она также привела данные о вакцинации по всей России.

По состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла — 78 059 701 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%. Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83%) и Чукотка (80,6%), — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-премьера.

В Севастополе на утро 21 января прививку от коронавируса сделали 286 746 человек. Второй этап вакцинации прошли 274 511 жителей региона. По словам профильного заместителя губернатора Александра Кулагина, несмотря на высокий уровень коллективного иммунитета, в ближайшие две недели ожидается рост заболеваемости омикрон-штаммом.

Омикрон дает резкий подъем заболеваемости по всей стране. Поэтому призываем сейчас всех, кто еще не вакцинировался или не прошел ревакцинацию, как можно скорее это сделать, чтобы обезопасить себя и близких. Научно доказано, что от нового штамма хорошо защищает бустерная доза вакцины «Спутник Лайт», — отмечает Александр Кулагин.

Он также добавил, что по поручению губернатора медицинские учреждения Севастополя готовятся к новой волне распространения коронавируса.

Мы сейчас наблюдаем за ситуацией, смотрим, что происходит в Москве, Санкт-Петербурге, так как они первые столкнулись с этим штаммом. Безусловно, держим в оперативной готовности наш коечный фонд. В ближайшее время все задания, которые были поставлены губернатором на штабе, будут реализованы – и доставка лекарств, и дистанционная выписка больничных, — подчеркивает заместитель губернатора.

Напомним, на прошедшем заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции обсудили особенности нового омикрон-штамма. Принято решение продлить режим повышенной готовности в Севастополе до 31 марта 2022 года. Также Михаил Развожаев дал ряд поручений, которые касались усиления работы кол-центров, бесперебойной работы медучреждений, а также привлечения волонтеров для помощи первичному звену здравоохранения.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!