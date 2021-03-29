Севастопольцам предложат выбрать общественные пространства для благоустройства в 2022 году

С 26 апреля по 30 мая в Севастополе с помощью единой платформы состоится онлайн-голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В Севастополе данный проект реализовывается с 2017 года. По 2020 год включительно мы благоустроили 28 территорий, в этом году будет благоустроено еще шесть. С 26 апреля на сайте 92.gorodsreda.ru стартует голосование за общественные пространства – парки и скверы, которые будут благоустроены в 2022 году. Это впервые созданная в России единая платформа для голосования за объекты благоустройства, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.
На голосовании будет представлено 20 общественных пространств: по пять от каждого из четырех районов Севастополя. Победителями будут выбраны пять территорий, которые соберут максимальное количество голосов.
Перед началом голосования мы проведем встречи с местными жителями. Наша задача – обсудить благоустройство этих территорий. Голосование позволит нам определить территории, которые будут благоустроены в 2022 году. Следующий этап – сбор пожеланий жителей по наполнению выбранных общественных пространств. После обсуждений начнется разработка проекта, который будет выноситься на архитектурно-художественный совет, где принимается окончательное решение, и после чего начнутся строительные работы, – подчеркивает руководитель центра компетенций ГАУС НИИ ГАИС Константин Пирогов.
По каждому проекту будет создана рабочая группа, куда в обязательном порядке войдут профессиональные архитекторы, в том числе из Союза архитекторов Севастополя.
Наша задача – привлечь к этому голосованию максимальное количество граждан. Наш принцип: не за нас выбирают, а мы выбираем. Надо выбрать именно те территории, которые нуждаются в ремонте прямо сейчас, – подчеркивает депутат Законодательного Собрания Севастополя Татьяна Лобач.
Все участники пресс-конференции призвали жителей города активно участвовать в голосовании. Севастопольцы, которые не пользуются интернетом, смогут проголосовать с помощью команды волонтеров, которые будут работать в парках, торговых центрах и на улицах города.
В голосовании смогут принять участие все жители города возрастом с 14 лет.
Общественные территории Севастополя для голосования:
- Ленинский район: Зеленая зона между улицами Боцманская, д. № 3,5,7 и Флагманская, д.№ 4,6,8; зеленая зона в районе дома № 5 по ул. Генерала Крейзера; зеленая зона в районе дома № 106 по просп. Генерала Острякова; зеленая зона в районе домов № 159, 163 по ул. Хрусталева; сквер в районе дома № 97 по ул. Хрусталева.
- Гагаринский район: зеленая зона между д. № 40 и д.№ 32 по просп. Октябрьской революции; сквер у памятника Дмитрию Ульянову; зеленая зона в районе дома № 7 по ул. Степаняна; зеленая зона от дома № 24а по просп. Героев Сталинграда до дома № 5 по ул. Маршала Блюхера; зеленая зона в районе домов № 24-26 по улице Молодых Строителей.
- Балаклавский район: сквер по ул. Новикова, д. № 30; сквер в районе дома № 25 по ул. Междурядная (1-е отделение агрофирмы «Золотая Балка»); зеленая зона по улице Спартаковской возле гаражного кооператива «Автолюбитель»; парк в с. Хмельницкое; сквер БРУ им. Горького (II очередь).
- Нахимовский район: зеленая зона в районе домов № 16,24 по ул. Жидилова; зеленая зона вдоль улицы Брестская в районе СОК «Севастополь»; зеленая зона в районе домов № 47,49 по ул. Федоровской, пос. Любимовка; зеленая зона в районе дома № 40 по ул. Богданова; сквер «Героев Советского Союза» по улице Героев Севастополя.
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