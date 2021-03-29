Севастопольцам предложат выбрать общественные пространства для благоустройства в 2022 году

С 26 апреля по 30 мая в Севастополе с помощью единой платформы состоится онлайн-голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Севастополе данный проект реализовывается с 2017 года. По 2020 год включительно мы благоустроили 28 территорий, в этом году будет благоустроено еще шесть. С 26 апреля на сайте 92.gorodsreda.ru стартует голосование за общественные пространства – парки и скверы, которые будут благоустроены в 2022 году. Это впервые созданная в России единая платформа для голосования за объекты благоустройства, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

На голосовании будет представлено 20 общественных пространств: по пять от каждого из четырех районов Севастополя. Победителями будут выбраны пять территорий, которые соберут максимальное количество голосов.

Перед началом голосования мы проведем встречи с местными жителями. Наша задача – обсудить благоустройство этих территорий. Голосование позволит нам определить территории, которые будут благоустроены в 2022 году. Следующий этап – сбор пожеланий жителей по наполнению выбранных общественных пространств. После обсуждений начнется разработка проекта, который будет выноситься на архитектурно-художественный совет, где принимается окончательное решение, и после чего начнутся строительные работы, – подчеркивает руководитель центра компетенций ГАУС НИИ ГАИС Константин Пирогов.

По каждому проекту будет создана рабочая группа, куда в обязательном порядке войдут профессиональные архитекторы, в том числе из Союза архитекторов Севастополя.

Наша задача – привлечь к этому голосованию максимальное количество граждан. Наш принцип: не за нас выбирают, а мы выбираем. Надо выбрать именно те территории, которые нуждаются в ремонте прямо сейчас, – подчеркивает депутат Законодательного Собрания Севастополя Татьяна Лобач.

Все участники пресс-конференции призвали жителей города активно участвовать в голосовании. Севастопольцы, которые не пользуются интернетом, смогут проголосовать с помощью команды волонтеров, которые будут работать в парках, торговых центрах и на улицах города.

В голосовании смогут принять участие все жители города возрастом с 14 лет.

Общественные территории Севастополя для голосования: