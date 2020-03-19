Севастопольцев будут кормить свежевыловленной ставридой и анчоусами

Новый цех по фасовке рыбы открылся на одном из севастопольских рыбодобывающих предприятий. Рыболовецкая компания занимается промысловым ловом рыбы в Азово-Черноморском бассейне на двух судах. В 2019 году предприятием выловлено 6,9 тыс. тонн рыбы, за два месяца 2020 года — 2,93 тыс. тонн. Новое оборудование установлено непосредственно на судне компании и позволяет фасовать свежевыловленную рыбу во время путины в вакуумную упаковку массой до 1 кг. Судно привозит до 260 тонн улова за один рейс. Производственная мощность линии фасовки – до 5 тонн продукции в день. Пока здесь упаковывают анчоусы и ставриду.

Новая линия мелкой фасовки открывает для нас новые возможности — поставлять нашу продукцию напрямую севастопольцам. Для этого мы заключили договоры с несколькими торговыми сетями города. Со следующей недели продукция уже поступит в продажу. В планах, помимо производства свежемороженой рыбы в упаковке до 1 кг, – выпуск рыбы солено-мороженой и пряного посола. Закупать новое оборудование для судна, проводить модернизацию, а значит, развиваться, нам помогает поддержка государства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя финансового директора предприятия Дмитрия Ковалькова.

За период 2018-2019 годы предприятию в рамках программы господдержки, отмечают в Правительстве города, отрасли предоставлены субсидии на общую сумму почти 11 млн рублей.

В 2019 году севастопольскими предприятиями в Азово-Черноморском бассейне добыто 29,5 тыс. тонн водных биологических ресурсов, что на 17,3 % выше показателя 2018 года. На 17,8% выросло по сравнению с 2018 годом производство мороженой рыбы и превысило 21 тысячу тонн, произведено 13 219,2 тыс. условных банок рыбных консервов.

Сегодня мы видим, что предприятия отрасли не просто наращивают объемы добычи. Они переходят на новый уровень переработки улова. Мелкая фасовка свежей рыбы в удобной для потребителя упаковке – это вид продукции, востребованный и торговыми сетями, и покупателями. Замечательно, что наш, свежий севастопольский продукт, минуя посредников, напрямую от производителя поступит в розничную продажу, — отмечает директор Департамента сельского хозяйства города Севастополя Дмитрий Чумаков.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя