Севастопольцев, нарушающих режим самоизоляции, будут отправлять в обсерватор

За неделю выявлено восемь случаев нарушения режима самоизоляции вернувшихся в Севастополь горожан. Врио Губернатора Михаил Развожаев поручил пересмотреть систему контроля.

Нужно предусмотреть правила: тем, кто прибыл в Севастополь и должен находиться в режиме самоизоляции дома, но при этом не соблюдает режим, не только выписывать протоколы и штрафовать, но и перемещать их в обсерватор, если так сложно дома находиться! — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.