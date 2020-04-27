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Севастопольцев, нарушающих режим самоизоляции, будут отправлять в обсерватор
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольцев, нарушающих режим самоизоляции, будут отправлять в обсерватор

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:59 27.04.2020

За неделю выявлено восемь случаев нарушения режима самоизоляции вернувшихся в Севастополь горожан.  Врио Губернатора Михаил Развожаев поручил пересмотреть систему контроля.

Нужно предусмотреть правила: тем, кто прибыл в Севастополь и должен находиться в режиме самоизоляции дома, но при этом не соблюдает режим, не только выписывать протоколы и штрафовать, но и перемещать их в обсерватор, если так сложно дома находиться! — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

Врио Губернатора также призвал севастопольцев отложить поездки по стране.

Севастопольцев, нарушающих режим самоизоляции, будут отправлять в обсерватор

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