Севастопольцев, нарушающих режим самоизоляции, будут отправлять в обсерватор

За неделю выявлено восемь случаев нарушения режима самоизоляции вернувшихся в Севастополь горожан. Врио Губернатора Михаил Развожаев поручил пересмотреть систему контроля.
Нужно предусмотреть правила: тем, кто прибыл в Севастополь и должен находиться в режиме самоизоляции дома, но при этом не соблюдает режим, не только выписывать протоколы и штрафовать, но и перемещать их в обсерватор, если так сложно дома находиться! — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.
Врио Губернатора также призвал севастопольцев отложить поездки по стране.
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