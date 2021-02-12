Севастопольцев приглашают оценить безопасность финансовых услуг

Жители города-героя Севастополя могут оценить уровень безопасности услуг, оказываемых организациями кредитно-финансовой сферы. Для этого нужно пройти интерактивный опрос, который проводит Центральный банк Российской Федерации. В анкете два блока — для физических и юридических лиц, которые, каждый в своей категории, смогут ответить на вопросы обеспечения безопасности клиентских сервисов финансовых организаций.

К примеру, можно сообщить, сталкивались ли севастопольцы при пользовании финансовыми услугами с мошенничеством, и оценить, насколько оперативно банк или иной участник кредитно-финансовой сферы решает подобные ситуации, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением Севастополь Михаила Бежана. — Результаты опроса покажут, удовлетворены ли жители города степенью защиты их средств. В дальнейшем эта информация будет учитываться при разработке мер по повышению уровня информационной безопасности в финансовой сфере.

Пройти опрос можно до 18 февраля двумя способами: с помощью QR- кодов для считывания смартфоном и ссылок для ввода с мобильного устройства (смартфон, планшетный компьютер) или персонального компьютера. Регистрация не требуется.

Прохождение опроса занимает не более 5 минут.