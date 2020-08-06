Севастопольцы активно пытаются реструктуризировать кредитные договоры

В Севастополе с момента вступления в силу Федерального закона от 03.04.2020 №106-ФЗ жителями и МСП города направлено в банки около 2250 обращений о реструктуризации кредитных договоров – как о предоставлении «кредитных каникул», так и по собственным программам банков. Кредитные организации одобрили 70% поступивших обращений, фактически реструктурировано уже свыше 1500 кредитов на сумму почти 7 млрд рублей.

По изменениям условий по потребительским кредитам было больше 800 обращений, 500 из них уже одобрено. За реструктуризацией автокредитов севастопольцы обращались 93 раза, одобрено почти половина заявок. По кредитным картам было больше 740 обращений, из которых одобрено 565. Количество обращений по ипотеке – 38 заявлений (примерно 1,7 % от общего объема заявок), 30 из которых уже одобрено. Субъекты МСП обращались за реструктуризацией почти 570 раз. Одобрено и реструктурировано 424 кредита на сумму 6,5 млрд руб. На рассмотрении находятся еще больше 30 заявок. В том числе, за кредитными каникулами субъекты МСП обращались свыше 470 раз, одобрение получили 362 заявки на сумму 1,5 млрд руб., — сообщает пресс-служба Правительства Севастополя.

В рамках государственных мер поддержки бизнеса представители МСП и крупные предприятия могут не только получить отсрочку платежа по действующему кредиту, но и воспользоваться программами льготного кредитования. В рамках реализации программы «Кредиты на зарплату под 0%» банками в Севастополе одобрено 252 обращения на общую сумму около 545 млн рублей. Фактически предоставлено 157 кредитов на сумму около 60 млн рублей. Кредитные организации продолжают работать с обращениями.

По программе предоставления льготных кредитов под 2%, реализуемой Правительством Российской Федерации, в Севастополе выдано 272 кредита на сумму около 150 млн рублей. Уполномоченные банки продолжают работать с заявками – одобрено около 780 обращений общей суммой свыше 870 млн руб.

Центральный банк Российской Федерации регулярно мониторит ситуацию, — отмечает управляющий Отделением Севастополь Центрального банка РФ Михаил Бежан. — По вопросам оказания мер стабилизационной поддержки мы постоянно взаимодействуем с Правительством Севастополя, уполномоченным по защите прав предпринимателей, банками, деловым сообществом и общественными организациями.