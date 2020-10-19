Севастопольцы, говорят в местном Правительстве, стали меньше нарушать масочный режим

Сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя совместно с представителями Департамента общественной безопасности и полицией соблюдение масочного режима в общественном транспорте проверяли на улицах Горпищенко и Проспекте Победы. Такого рода рейды, напомним, проводят два раза в неделю. Такие проверки дают результаты, подчеркивают сотрудники Департамента транспорта. За последнее время, количество нарушений уменьшилось.

Проверяем санитарное состояние в транспортных средствах, а также соблюдение масочного режима. Предприятия-перевозчики имеют право не предоставлять услуги пассажирам, которые находятся в транспорте без масок, — цитирует пресс-служба начальника сектора контроля за осуществлением пассажирских перевозок Управления транспорта Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Владислава Минина.

За прошлую неделю, сотрудники Департамента транспорта выявили шесть фактов нарушения масочного режима со стороны водителей. Предприятиям-перевозчикам направлены акты. За каждые три нарушения, перевозчикам грозит штраф от 100 тысяч рублей.

Напомним, в соответствии с Указом Губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в Севастополе введен обязательный масочный режим. Люди должны надевать маски в том числе в общественном транспорте.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя