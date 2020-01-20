Севастопольцы мёрзнут — в домах нет тепла. Глава ГУП «Севтеплоэнерго» лишился должности

О том, что глава ГУП «Севтеплоэнерго» Рамиль Галимуллин уволен со своей должности, 20 января заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

Поступает большое количество обращений по поводу тепла (в квартирах), причём коллективных и не разовых – там не работает целыми домами. Во-первых, на прошлой неделе мною было принято решение по руководителю «Севтеплоэнерго». Представляйте на этой неделе нового руководителя, — цитирует чиновника портал INFORMER .



По словам Михаила Развожаева, если в дальнейшем на его имя будут поступать такие сообщения, он будет делать вывод: на уровне управляющих компаний работа не ведётся: