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Севастопольцы мёрзнут - в домах нет тепла. Глава ГУП "Севтеплоэнерго" лишился должности
фото: INFORMER

Севастопольцы мёрзнут — в домах нет тепла. Глава ГУП «Севтеплоэнерго» лишился должности

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:48 20.01.2020

О том, что глава ГУП «Севтеплоэнерго» Рамиль Галимуллин уволен со своей должности, 20 января заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

Поступает большое количество обращений по поводу тепла (в квартирах), причём коллективных и не разовых – там не работает целыми домами. Во-первых, на прошлой неделе мною было принято решение по руководителю «Севтеплоэнерго». Представляйте на этой неделе нового руководителя, — цитирует чиновника портал INFORMER.

По словам Михаила Развожаева, если в дальнейшем на его имя будут поступать такие сообщения, он будет делать вывод: на уровне управляющих компаний работа не ведётся:

Если есть объективные проблемы, давайте их обсуждать. Если не реагируем по каким-то причинам, то это говорит о качестве управления, — заявил врио губернатора.

Севастопольцы мёрзнут - в домах нет тепла. Глава ГУП "Севтеплоэнерго" лишился должности

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