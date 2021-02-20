Севастопольцы могут изучать финансовую грамотность на слух

Центральный банк Российской Федерации разработал курс аудиолекций по финансовой грамотности. Бесплатный аудиосборник «Финансовая культура» состоит из 20 треков на тему грамотного и безопасного взаимодействия с финансовым рынком.
Начитанные профессиональными чтецами блоки расскажут, как не попадаться на уловки мошенников и нелегальных кредиторов, как выгодно брать кредиты, почему не стоит связываться с финансовыми пирамидами, как защищать права потребителя финансовых услуг. Любой житель Севастополя может в простой и доступной форме узнать о сложном мире финансовых услуг, который окружает каждого из нас, — отмечают в пресс-службе Отделения Севастополь Центрального банка РФ.
Лекции подходят для всех возрастов. Благодаря аудиоформату, первый в России полноценный аудиосборник на финансовую тему особенно может быть востребован незрячими и слабовидящими, которые не могут воспринимать визуальные материалы. Кроме того, треки удобно слушать в машине, на прогулке или пробежке, за домашними делами, на школьных уроках, на университетских парах, на специализированных тренингах.
Аудиолекции «Финансовая культура» можно бесплатно скачать на
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