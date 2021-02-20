Севастопольцы могут изучать финансовую грамотность на слух

Центральный банк Российской Федерации разработал курс аудиолекций по финансовой грамотности. Бесплатный аудиосборник «Финансовая культура» состоит из 20 треков на тему грамотного и безопасного взаимодействия с финансовым рынком.

Начитанные профессиональными чтецами блоки расскажут, как не попадаться на уловки мошенников и нелегальных кредиторов, как выгодно брать кредиты, почему не стоит связываться с финансовыми пирамидами, как защищать права потребителя финансовых услуг. Любой житель Севастополя может в простой и доступной форме узнать о сложном мире финансовых услуг, который окружает каждого из нас, — отмечают в пресс-службе Отделения Севастополь Центрального банка РФ.

Лекции подходят для всех возрастов. Благодаря аудиоформату, первый в России полноценный аудиосборник на финансовую тему особенно может быть востребован незрячими и слабовидящими, которые не могут воспринимать визуальные материалы. Кроме того, треки удобно слушать в машине, на прогулке или пробежке, за домашними делами, на школьных уроках, на университетских парах, на специализированных тренингах.

Аудиолекции «Финансовая культура» можно бесплатно скачать на сайте Fincult.info, на портале электронных книг или слушать онлайн в социальных сетях.