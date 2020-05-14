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Севастопольцы смогут пользоваться льготным проездом в ж/д транспорте

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:41 14.05.2020

В Правительстве Севастополя поясняют — для того, чтобы воспользоваться льготным проездом в железнодорожном транспорте человеку необходимо иметь при себе два документа: удостоверение личности и подтверждение статуса льготника.

При определении необходимых документов для предоставления бесплатного проезда в железнодорожном транспорте необходим документ удостоверяющий личность и документ, подтверждающий статус льготника. В предыдущем варианте у нас значилось только ЕГКС, но поскольку данная карта на железнодорожном транспорте не работает, мы вносим соответствующие изменения. Никаких дополнительных справок людям получать не нужно. Документы, подтверждающие статус льготника – это   удостоверение ветерана, инвалида, справка на детей сирот и так далее, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента труда и социальной защиты населения Станислава Борисенко.

Отметим, перечень категорий граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте, железнодорожном транспорте пригородного сообщения и автобусах пригородных маршрутов города Севастополя, уточнен, дополнен категориями:

  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
  • лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по основным общеобразовательным программам за счет средств городского бюджета.

Севастопольцы смогут пользоваться льготным проездом в ж/д транспорте

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