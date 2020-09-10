Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастополец получил год условно за «призыв к экстремизму» в соцсети

crimeapress_news

Севастополец получил год условно за «призыв к экстремизму» в соцсети
Коллаж: Osnmedia.ru

Севастополец получил год условно за «призыв к экстремизму» в соцсети

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:42 10.09.2020

Гагаринский районный суд Севастополя признал виновным жителя города в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

Установлено, что 41-летний гражданин размещал в одной из социальных сетей материалы и комментарии националистического характера. Согласно заключению эксперта, в опубликованных комментариях содержались публичные призывы к экстремистской деятельности, а также признаки возбуждения ненависти либо вражды по отношению к группе лиц по национальному признаку, – сообщает пресс-служба УФСБ России по РК и г. Севастополю.

Обвиняемому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 2 года.

Севастополец получил год условно за «призыв к экстремизму» в соцсети

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.