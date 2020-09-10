Севастополец получил год условно за «призыв к экстремизму» в соцсети

Гагаринский районный суд Севастополя признал виновным жителя города в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

Установлено, что 41-летний гражданин размещал в одной из социальных сетей материалы и комментарии националистического характера. Согласно заключению эксперта, в опубликованных комментариях содержались публичные призывы к экстремистской деятельности, а также признаки возбуждения ненависти либо вражды по отношению к группе лиц по национальному признаку, – сообщает пресс-служба УФСБ России по РК и г. Севастополю.

Обвиняемому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 2 года.