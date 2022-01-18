Севастополец дважды «атаковал» одно отделение банка — требовал пенсионное проездное удостоверение

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Севастополе передали полицейским правонарушителя, который дважды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, инициировал конфликт в одном из банков города-героя.

Росгвардейцам, прибывшим на место инцидента, работники финансового учреждения пояснили, что неизвестный мужчина, предположительно, находясь в нетрезвом состоянии, в грубой форме потребовал выдать ему пенсионное проездное удостоверение, для льготного проезда в общественном транспорте, не имея на то соответствующих оснований. Как выяснили правоохранители, данный гражданин, устроивший накануне в этом же отделении банка аналогичный скандал, повторно предъявил свои необоснованные требования. При этом необходимых документов, подтверждающих его право на приобретение льготного удостоверения, скандалист предоставить не смог. Кроме того, мужчина пытался идентифицировать свою личность с помощью паспорта другого государства, — озвучили детали происшествия в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).