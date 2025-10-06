Севастополец пойдёт под суд за призывы к убийству российских военных

Согласно заключению специалиста, опубликованные текстовые сообщения с позиции психолого-лингвистической квалификации содержат побуждение к осуществлению экстремистской деятельности, – сказано в сообщении.
Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать ответственности. Открыто уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
источник: РИА Новости Крым
