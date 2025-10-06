Севастополец пойдёт под суд за призывы к убийству российских военных

39-летний житель Севастополя пойдет под суд за призывы к убийству российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю. По данным ведомства, соответствующие комментарии мужчина написал в групповой переписке проукраинского Telegram-канала.