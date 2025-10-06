Прямо сейчас:
Севастополец пойдёт под суд за призывы к убийству российских военных

06.10.2025

39-летний житель Севастополя пойдет под суд за призывы к убийству российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю. По данным ведомства, соответствующие комментарии мужчина написал в групповой переписке проукраинского Telegram-канала.

Согласно заключению специалиста, опубликованные текстовые сообщения с позиции психолого-лингвистической квалификации содержат побуждение к осуществлению экстремистской деятельности, – сказано в сообщении.

Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать ответственности. Открыто уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

источник: РИА Новости Крым

