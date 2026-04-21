Севастополец пойдёт трудиться на принудительные работы — призывал убивать русских

Опубликовал: КрымPRESS в ФСБ Крыма 12:18 21.04.2026

Жителя Севастополя приговорили к принудительным работам за публичные призывы убивать русских. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Установлено, что мужчина, 1995 г.р., в одном из «Телеграм»-сообществ разместил комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности — русские, — говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника было возбуждено и расследовано уголовное дело. В суде подсудимый признал вину в полном объеме и оказывал содействие следствию.

С учетом изложенного, суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок один год с удержанием 10 процентов из зарплаты осужденного в доход государства. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в том числе в сети «Интернет», сроком на один год шесть месяцев, — отметили в ведомстве.

Приговор в законную силу пока не вступил.

источник: РИА Новости Крым 

