Севастополец приехал в Симферополь и «вынес» до местного жителя

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», предусматривающей наказание до 6 лет лишения свободы. В настоящее время фигурант заключен под стражу, ведется следствие.

