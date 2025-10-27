Севастополец приехал в Симферополь и «вынес» до местного жителя

В полицию Симферополя обратился 67-летний пенсионер, который временно покинул свой дом, но продолжал наведываться туда, чтобы поддерживать порядок.
Однако во время последнего визита он обнаружил, что из его жилища исчезли дорогостоящие бытовые приборы — бойлер и стиральная машина, а также ценные металлические конструкции: забор, ворота, навес и виноградные арки. Общий ущерб, нанесенный дому, превысил 40 тысяч рублей. Сотрудники ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю оперативно отреагировали на заявление и по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, проживающий в Севастополе. Злоумышленник признался в содеянном, пояснив, что решился на кражу из-за финансовых трудностей. Он воспользовался отсутствием хозяев и похитил имущество, принадлежащее супругу своей дальней родственницы. Похищенные металлические конструкции он сдал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на алкоголь, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», предусматривающей наказание до 6 лет лишения свободы. В настоящее время фигурант заключен под стражу, ведется следствие.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
