Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Севастополец призывал Украину ударить по Крымскому мосту и Кремлю
Новости Республики
Севастополец призывал Украину ударить по Крымскому мосту и Кремлю
фото: скрин видео РИА Новости Крым

Севастополец призывал Украину ударить по Крымскому мосту и Кремлю

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:44 16.09.2025

Жителю Севастополя грозит до семи лет заключения за призывы ударить ракетами по Крымскому мосту, а также атаковать резиденцию главы государства. Подобные комментарии 22-летний мужчина публиковал под псевдонимом в проукраинских Telegram-каналах. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Силовики установили, что 22-летний мужчина в групповых переписках проукраинских телеграм-каналов публиковал комментарии, призывающие к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, атакам резиденции президента Российской Федерации, а также призывающие к насильственным действиям в отношении граждан России.

Кроме того, отдельные публикации мужчины оправдывали действия ВСУ в Курской области.

Согласно заключению специалиста, опубликованные текстовые сообщения с позиции психолого-лингвистической квалификации содержат побуждение к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а также оправдание террористической деятельности по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, – сказано в сообщении.

Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности. Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Узнайте больше:  В Керчи реконструируют котельные перед отопительным сезоном

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 154

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x