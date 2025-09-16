Севастополец призывал Украину ударить по Крымскому мосту и Кремлю

Силовики установили, что 22-летний мужчина в групповых переписках проукраинских телеграм-каналов публиковал комментарии, призывающие к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, атакам резиденции президента Российской Федерации, а также призывающие к насильственным действиям в отношении граждан России.

Кроме того, отдельные публикации мужчины оправдывали действия ВСУ в Курской области.

Согласно заключению специалиста, опубликованные текстовые сообщения с позиции психолого-лингвистической квалификации содержат побуждение к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а также оправдание террористической деятельности по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, – сказано в сообщении.

Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности. Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

источник: РИА Новости Крым