Севастополец призывал Украину ударить по Крымскому мосту и Кремлю

Жителю Севастополя грозит до семи лет заключения за призывы ударить ракетами по Крымскому мосту, а также атаковать резиденцию главы государства. Подобные комментарии 22-летний мужчина публиковал под псевдонимом в проукраинских Telegram-каналах. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Силовики установили, что 22-летний мужчина в групповых переписках проукраинских телеграм-каналов публиковал комментарии, призывающие к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, атакам резиденции президента Российской Федерации, а также призывающие к насильственным действиям в отношении граждан России.
Кроме того, отдельные публикации мужчины оправдывали действия ВСУ в Курской области.
Согласно заключению специалиста, опубликованные текстовые сообщения с позиции психолого-лингвистической квалификации содержат побуждение к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а также оправдание террористической деятельности по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, – сказано в сообщении.
Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности. Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
источник: РИА Новости Крым
