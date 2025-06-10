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Севастополец публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности

Севастополец публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:25 10.06.2025

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из УФСБ по Республике Крым и г. Севастополю, а также при взаимодействии с прокуратурой города пресечена противоправная деятельность 70-летнего местного жителя, временно проживающего в Краснодаре. В ходе планового мониторинга интернет-пространства правоохранительные органы выявили на его личной странице в социальной сети многочисленные публикации экстремистской направленности.

Установлено, что подозреваемый в течение длительного времени размещал на своей странице в социальной сети материалы с призывами к насилию по национальному и региональному признаку, физической расправе над медицинскими работниками, а также распространял ненавистнические высказывания в отношении различных этнических групп.

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Севастопольские оперативники установили личность подозреваемого и в ходе служебной командировки при поддержке коллег из ЦПЭ УМВД России по Краснодару и бойцов СОБР Росгвардии задержали его.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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