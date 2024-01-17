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Севастополец устроил дебош в караоке-клубе

Севастополец устроил дебош в караоке-клубе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:18 17.01.2024

Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, хулиганские действия которого причинили материальный ущерб имуществу караоке-клуба.

В ночное время на пульт централизованного наблюдения регионального подразделения Росгвардии, поступил сигнал «тревога» из увеселительного заведения, расположенного в самом центре города-героя. На месте происшествия администратор клуба указала росгвардейцам на мужчину, который грубо нарушил правила поведения в общественном месте. Установлено, что посетитель, находившийся в компании приятелей и злоупотребивший алкоголем, подошел к хрустальной люстре, оторвал от нее подвески и бросил увесистую деталь в витринное стекло окна, разбив его. На замечания персонала заведения хулиган реагировал нецензурной бранью. Все действия злоумышленника были зафиксированы камерами внутреннего наблюдения и подтверждены свидетелями произошедшего, — озвучили детали истории в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь). 

Наряд Росгвардии задержал 39-летнего местного жителя и для дальнейшего разбирательства доставил его в Ленинский районный отдел полиции.

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Росгвардия в Севастополе
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