Севастополец устроил дебош в караоке-клубе

Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, хулиганские действия которого причинили материальный ущерб имуществу караоке-клуба.

В ночное время на пульт централизованного наблюдения регионального подразделения Росгвардии, поступил сигнал «тревога» из увеселительного заведения, расположенного в самом центре города-героя. На месте происшествия администратор клуба указала росгвардейцам на мужчину, который грубо нарушил правила поведения в общественном месте. Установлено, что посетитель, находившийся в компании приятелей и злоупотребивший алкоголем, подошел к хрустальной люстре, оторвал от нее подвески и бросил увесистую деталь в витринное стекло окна, разбив его. На замечания персонала заведения хулиган реагировал нецензурной бранью. Все действия злоумышленника были зафиксированы камерами внутреннего наблюдения и подтверждены свидетелями произошедшего, — озвучили детали истории в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).